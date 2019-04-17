ضبط عصابة لترويج الحشيش بمنطقة فوة غرب المكلا بحضرموت

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة حضرموت، الثلاثاء، من القبض على عصابة لترويج مادة الحشيش المخدرة، بمنطقة فوة غرب المكلا ، وذلك خلال عدد من العمليات النوعية التي قامت بها الإدارة على مدار اليوم.

وخلال العملية الأولى، تم القبض فيها على شخصين بحوزتهم كمية من مادة الحشيش المخدرة.

وبعد ساعات، نجحت إدارة مكافحة المخدرات، من إلقاء القبض على شخصين آخرين بحوزتهم كمية من مادة الحشيش المخدرة.

كما تم القبض في العملية باقي أعضاء العصابة وألقي القبض على شخصين آخرين بحوزتهم كمية أخرى من مادة الحشيش المخدر.

وبلغ إجمالي المضبوط من مادة الحشيش المخدرة حوالي 1350 جرام من الحشيش تم ضبطه خلال العمليات الثلاث.