منظمة التعاون الإسلامي ترحب بانعقاد مجلس النواب

رحب أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، الثلاثاء، بعقد الدورة غير الاعتيادية لمجلس النواب التي أختتمت أعمالها، اليوم، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، وذلك لأول مرة منذ عام 2014 إثر اجتياح ميليشيات الحوثي العاصمة صنعاء وتعطيل كافة مؤسسات الدولة.
وهنأ العثيمين، في بيان صحفي، فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب الجديد سلطان البركاني وجميع أعضاء هيئة المجلس، والحكومة والشعب اليمني، على عودة استئناف جلسات مجلس النواب في إطار السلطة الشرعية.
وأشاد العثيمين، بتوقيع وثيقة التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية لمواصلة دعم السلطة الشرعية في سبيل انقاذ اليمن وشعبه من ويلات الحرب والدمار الذي سببته ميليشيات الحوثي الانقلابية.
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