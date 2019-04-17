وفد إماراتي رفيع يزور سقطرى

وصل وفدا رفيعا من الامارات الى ارخبيل سقطرى حيث كان مبتعثا من الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيس اتحاد النساء العام.

وقالت الريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة إن زيارة وفد المجلس إلى أرخبيل سقطرى هدفت إلى تقديم الدعم التثقيفي للأم والطفل في الجزيرة وتوعية الأمهات بأهمية تربية الأطفال صحياً ومساعدتهن على اتباع الأساليب الصحية والوقائية الضرورية قبل وبعد الولادة.

والتقى الوفد خلال الزيارة إدارة المستشفى واستمع لشرح حول الخدمات التي يقدمها المستشفى.. كما قام بجولة تعرف فيها على أقسام المستشفى والطواقم الطبية واطلع على الأجهزة التي وفرها المستشفى لخدمة أهالي الأرخبيل.

ونظم وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة محاضرة توعية لأهالي منطقة قرية في الأرخبيل بمركز قرية الطبي تركزت حول الصحة العامة للأمومة والطفولة وأساليب الرعاية المناسبة.

وشهدت المحاضرة مشاركة كبيرة من قبل الأمهات والأطفال في المنطقة.. وقام أعضاء الوفد بتوزيع الهدايا على الأطفال وكتيبات إرشادية تساعد الأم على توجيهها نحو الرعاية الصحية والسليمة لها ولطفلها.

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وتعد منطقة قرية أولى المناطق التي يزورها الوفد حيث تأتي في مقدمة قائمة جدول الزيارات التي سيقوم بها وفد المجلس بهدف تثقيف وتوعية المرأة حيث ستشمل الزيارات مناطق متعددة في أرخبيل سقطرى بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأهالي.

وتأتي زيارة وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة إلى الأرخبيل في إطار الاهتمام المتواصل من قبل القيادة الرشيدة للدولة بأهالي الأرخبيل وتحسين مستوى المعيشة من خلال تقديم حملات توعية وتنفيذ مبادرات تهتم بالأسرة والطفل.

يذكر أن مستشفى الشيخ خليفة في سقطرى أقامته مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ويضم عدداً من الأقسام ومجهز بأحدث المعدات الطبية.

افتتاح ثانوية

إلى ذلك، افتتحت دولة الإمارات ثانوية الشهيد بلليل علوي طاهر بمنطقة حطاط بمديرية سرار يافع بمحافظة أبين بعد بنائها وتجهيزها بكل المستلزمات لتخدم 12 قرية بالمنطقة.

وأعرب الدكتور وضاح المحوري مدير مكتب التربية والتعليم بمحافطة أبين عن شكره وامتنانه لدولة الإمارات على هذا الإنجاز الذي تحقق لأهالي منطقة حطاط بمديرية سرار بعد أن كان الطلاب يدرسون تحت الخيام والأشجار.