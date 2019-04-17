الجيش الوطني يسقط طائرة دون طيار حوثية في الحديدة

أسقطت قوات الجيش الوطني ، أمس الثلاثاء، طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غرب البلاد،وفق موقع "سبتمبر نت".
وأحبط الجيش بإسقاط الطائرة الحوثية، محاولة من الميليشيا لرصد مواقعه في مديرية التحيتا.
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