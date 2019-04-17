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ترامب يستخدم حق النقض ضد قرار للكونجرس بشأن الحرب في اليمن

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدم حق النقض، الثلاثاء، ضد قرار للكونجرس يسعى لإنهاء الدعم الأمريكي للحرب التي تخوضها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وقال ترامب، في بيان، الأربعاء، إن "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل".

وأضاف أن الدعم الأمريكي ضروري لـ"حماية أمن أكثر من 80 ألف أمريكي يعيشون في بعض دول التحالف التي كانت عرضة لهجمات الحوثيين من اليمن".

وتخوض قوات التحالف العربي حربا ضد مليشيا الحوثي الإيرانية الانقلابية، والعديد من المليشيات والتنظيمات الإرهابية الأخرى، استجابة لنداء ودعوة الحكومة الشرعية في اليمن، ودعما للشعب اليمني.

وعلى مدى أربعة أعوام من الحرب في اليمن.. نجحت قوات التحالف في تمكين قوات الشرعية من استعادة عدد كبير من المدن والمحافظات اليمنية من سيطرة الحوثيين، إلى جانب تطهير العديد من المدن والقرى من فلول وعناصر تنظيمي القاعدة وداعش في اليمن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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