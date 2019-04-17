العون المباشر تسهم في إعادة البصر لـ500 مريض بمحافظة عدن

أعلنت العون المباشر ـ مكتب اليمن عن نجاح مخيمي النور الطبيين المجانيين الـ 27 و الـ 29 لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات اللذين اختتما اليوم في محافظة عدن بالتعاون مع متابعيQ8Ping.

وحسب بيان حصل الخليج 365 على نسخة منه، قدم المخيمان خدمات المعاينة الشاملة لـ (3527) مريضاً وإجراء (500) عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات في مستشفى صلاح الدين بمديرية البريقة في الفترة من 9 ـ 16 أبريل الجاري.

وقالت نائب مديرة مكتب العون المباشر في اليمن سارة بازرعة إن العون المباشر دشنت مخيماً واحداً ونظراً للإقبال الكبير تم إضافة مخيم آخر لاستيعاب الأعداد المتدفقة من المرضى للحصول على الخدمات الطبية.

وأشارت إلى أن المخيمين أقيما ضمن خطة العون المباشر لعام 2019 م للمساهمة في تنفيذ استراتيجية اليمن لمكافحة العمى.

وأكدت بازرعة أن العون ستواصل مخيماتها المجانية للتقليل من أعداد المصابين بالمياه البيضاء في اليمن حيث تشير آخر الدراسات إلى ضرورة إجراء (75000) عملية جراحية سنوياً للحد من العمى.

وأعربت عن الشكر لكل متابعي Q8Ping المساهمين في تمويل مخيمات النور المجانية، معبرة عن سعادتها بالنجاح الذي حققه المخيمان في تشخيص ومعاينة المرضى وتوزيع الأدوية والنظارات وإجراء العمليات التي تكللت باستعادة البصر .

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وتقدمت بازرعة بالشكر لكل من ساهم في تسهيل مهام العون المباشر لتنفيذ وإنجاح المخيم في مكتب الصحة العامة والسكان ومستشفى صلاح الدين و مؤسسة البصر الخيرية المنفذة للمخيمين، والأطباء والمتطوعين وكافة العاملين فيهما.

من جهته قال منسق مخيمات النور الطبية في مكتب العون المباشر فريد الدهمشي أن المخيمين الـ 27 و الـ 29 تضمنا الكشف على المرضى وإجراء عمليات المياه البيضاء وزراعة العدسات وتوزيع الأدوية والنظارات مجاناً بالإضافة إلى التوعية والتثقيف بأمراض العيون.

وأضاف أن الفرق الطبية التي ضمت مجموعة من أطباء وجراحي العيون قامت بفحص ومعاينة (3527) مريضاً و أجرت (500) عملية ناجحة لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات إضافة إلى توزيع الأدوية على (500) حالة ، والنظارات والأدوية للمستفيدين من العمليات.

وأشار الدهمشي إلى أن المخيمين استهدفا كافة شرائح المجتمع رجالاً ونساءً وأطفالاً وأجريت لهم الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية مجاناً إيماناً من العون المباشر برسالتها الإنسانية في تقديم الخدمات الطبية لمحتاجيها والمساعدة في حل مشكلات مزمنة لمرضى العيون الذين تأثرت أسرهم بسبب إصابتهم وعدم قدرتهم على العمل.

جدير بالذكر أن جمعية العون المباشر تعمل في الجوانب الإنسانية في قارة أفريقيا منذ العام 1981م ولديها 31 فرعاً ، وتعتبر اليمن أول دولة في الجزيرة العربية تعمل فيها ، وتسعى إلى التركيز على عدة جوانب أهمها الصحة، المياه، محاربة الفقر، تطوير الكفاءات البشرية، وخلق روح التعاون والإبداع .