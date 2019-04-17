وفد "الأمومة والطفولة" الإماراتي يزور مستشفى الشيخ خليفة بأرخبيل سقطرى

زار وفد من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالإمارات، الإثنين، مستشفى الشيخ خليفة في أرخبيل سقطرى باليمن، للاطلاع على الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى لأهالي الأرخبيل، خاصة الأمهات والأطفال، وذلك بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وقالت الريم عبدالله الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن زيارة وفد المجلس إلى أرخبيل سقطرى هدفت إلى تقديم الدعم التثقيفي للأم والطفل في الجزيرة، وتوعية الأمهات بأهمية تربية الأطفال صحياً، ومساعدتهن على اتباع الأساليب الصحية والوقائية الضرورية قبل وبعد الولادة.
والتقى الوفد خلال الزيارة بإدارة المستشفى، واستمع إلى شرح حول الخدمات قام بجولة تعرف فيها على الأقسام والطواقم الطبية، واطلع على الأجهزة المتوفرة لخدمة أهالي الأرخبيل.
ونظم وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة محاضرة توعوية لأهالي منطقة القرية في الأرخبيل، تركزت حول الصحة العامة للأمومة والطفولة وأساليب الرعاية المناسبة.
وشهدت المحاضرة مشاركة كبيرة من قبل الأمهات والأطفال في المنطقة، ووزع أعضاء الوفد الهدايا على الأطفال، وكتيبات إرشادية تساعد الأم في توجيهها نحو الرعاية الصحية السليمة لها ولطفلها.
يذكر أن مستشفى الشيخ خليفة في سقطرى أقامته مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ويضم عدداً من الأقسام ومجهز بأحدث المعدات الطبية.
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