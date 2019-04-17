شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي منشق يصل سيئون ويعلن إنضمامه لائتلاف دعم الشرعية (الأسم + الصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعي، صور لوصول قيادي حوثي سابق إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت .

وقال الناشطون أن علي البخيتي وصل إلى مدينة سيئون وانضم إلى الائتلاف الذي أعلنته الشرعية خلال انعقاد أولى جلسات مجلس النواب .

وكان القيادي السابق في جماعة الحوثي البخيتي قد أعلن قبل وصوله عن زيارة اليمن ولم يحدد الوجهة حتى وصوله سيئون.

وفور وصوله التقى البخيتي رئيس البرلمان، الشيخ سلطان البركاني وعدد من اعضاء البرلمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادي حوثي منشق يصل سيئون ويعلن إنضمامه لائتلاف دعم الشرعية (الأسم + الصورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.