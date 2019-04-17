شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل بكيل تمهل عبدالملك الحوثي 10 أيام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



أمهلت قبائل بكيل زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي عشرة أيام للبت في قضية اغتيال الشيخ أحمد سالم السكني الذي قتل نهاية الشهر الماضي على يد مشرف الجماعة في منطقة صرف شمال شرق العاصمة صنعاء المدعو " أبو ناجي الماربي " والذي تمكن من الفرار بتسهيل من قيادات حوثية.

وقال مصدر قبلي مقرب من أسرة الشيخ السكني " إن مشائخ قبائل عيال سريح والجبل والغولة وسفيان وريدة وحمدة أمهلت عبدالملك الحوثي 10 أيام وهي المتبقية من المهلة التي حددها الحوثي بعشرين يوما للبت في القضية وتسليم القاتل وتقديمه للمحاكمة.

وأكد المصدر " إن مشائخ القبائل بعثوا رسالة إلى مندوب عبدالملك الحوثي شددوا خلالها على كشف ملابسات الحادثة وتنفيذ الاتفاق الأخير معه والذي على ضوءه تم رفع الاعتصام المسلح من أمام قسم صرف بالعاصمة الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر " إن مشائخ القبائل وصلت إليهم معلومات تفيد بمحاولة تضييع القضية ورفع الحجز عن محافظ صنعاء حنين قطينة المعين من المليشيات ومدير أمن المحافظة مجاهد الطيري وقائد الأمن المركزي التابع للمليشيات.

وحسب المصدر " فإن القيادي الحوثي أبو علي الحاكم أبلغ القبائل قبل أيام أن المشرف الحوثي " أبو ناجي الماربي " هرب إلى جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء مطالبا القبائل النفير إلى الجبهة لملاحقة غريمهم، حسب المصدر.

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وقال المصدر " إن قبائل بكيل تواعدت قبل رفع الاحتشاد من صرف بالعودة إليها في أي وقت يتم دعوتهم إلى ذلك إذا انتهت المهلة المتبقي منها 10 أيام حسب المصدر.

وأعلنت القبائل الأربعاء الماضي وقف اعتصامها ورفع خيامها، وذلك بعد وصول وفد رفيع من مشايخ اليمن برئاسة الشيخ ناجي بن عبدالعزيز الشايف وتوجيهات عليا نصت على توقيف مسؤلين بارزين في محافظة صنعاء، على خلفية مقتل الشيخ احمد سالم السكني، واحالة المتورطين الي المحاكمة العادلة.

ووصل قبل رفع الاعتصام المسلح وفد من حكومة صنعاء ووجاهات قبلية ضم عدد من مشائخ القبائل بزعامة الشيخ ناجي بن عبدالعزيز الشايف كبير مشايخ اليمن، ومحمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، وامين عاطف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى للحوثيين ، وعلي بن علي القيسي وزير الادارة المحلية في حكومة الجماعة ، وحمود عباد أمين العاصمة المعين من الحوثيين ،ومبخوت المشرقي.

وكان الاعتصام المتواصل منذ أيام في صنعاء على خلفية مقتل الشيخ احمد سالم السكني، نفذه مشايخ وقبائل عيال سريح و قبائل حاشد وبكيل ومذحج وحمير على رأسهم الشيخ عبدربه حمود راجح عضو مجلس الشورى.

وخلال اللقاء قام الشيخ ناجي بن عبدالعزيز الشايف بفتح الخبر على اسلاف قبائل اليمن واعرافها واستعرض للحاضرين مضمون رسالة عبدالملك بدر الدين الحوثي الخاصة بالقضية واوضح لهم التعليمات التي نصت على إيقاف مسؤلين بارزين وتسليم الممتلكات الشخصية والتحكيم في العيوب والعتوب وإحالة كافة المتورطين الي القضاء لاتخاذ الاجرأأت العادلة ضدهم ليكونوا عبرة لغيرهم .حسب ما أفاد الشايف أمام رجال بكيل.