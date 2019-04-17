في تغريدة علي تويتر ماذا قال رئيس الوزراء بعد عودة الى العاصمة المؤقتة عدن

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عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الجهود الكبيرة لفخامة الرئيس بتكامل عمل السلطات الثلاث وتوافق القوى السياسية، توجت في سيئون.



وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر" بأن "موافقة مجلس النواب بالإجماع على موازنة ٢٠١٩، دعم لرؤى وتوجهات الحكومة، وثقة نقدرها، تضعنا أمام الوفاء بالتزاماتنا".



ومساء اليوم، عاد رئيس الوزراء الى العاصمة المؤقتة عدن، بعد حضوره الجلسة الافتتاحية للدورة غير الاعتيادية التي دعا فخامة رئيس الجمهورية لعقدها في محافظة حضرموت.



كما قدم رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد الماضي مشروع الموازنة الدولة للعام المالي 2019م الى مجلس النواب، والتي اقرها المجلس اليوم.



وخلال زيارة رئيس مجلس الوزراء، لمدينة سيئون ترأس اجتماعا لقيادة السلطة المحلية والتنفيذية بالوادي والصحراء، بحضور محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني.



كما التقى مع وجهاء واعيان محافظة حضرموت،واستمع منهم الى هموم ابناء حضرموت، والمتطلبات العاجلة من الحكومة في الجانب الخدمي والتنموي، وغيرها من الجوانب المتصلة بحياة ومعيشة المواطنين.



وتفقد رئيس الوزراء، الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، ومحطة البحوث الزراعية بمدينة سيئون، واطلع على سير العمل فيها والمشاريع التي تنفذها وخططها المستقبلية.

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