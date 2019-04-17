شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي يبشّر «اليمنيين»بهذا الإعلان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشاد البنك الدولي اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2019م ، بجهود الحكومة اليمنية، ومساعيها للعمل بصورة طبيعية من العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين حياة المواطنين.

وعبر مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج العربي، تيموثي لاندركينغ، وشؤون التمويل الدولي والتنمية، رولاند دو ميرسيليس، خلال لقاء وفد اليمن برئاسة وزير التخطيط، الدكتور نجيب العوج، وبحضور محافظ البنك، حافظ معياد، عن تهنئتهما بانعقاد اول اجتماع لمجلس النواب بمدينة سيئون بحضرموت.

وأكد لاندركينغ، وميرسيليس، تقديم الدعم اللازم لدعم الحكومة، ومساندة الشعب اليمني؛ لمواجهة التحديات الماثلة أمامه، ووقف التدخلات الإيرانية التخريبية في اليمن.

ووفقا لوكالة سبأ، فقد جرى خلال اللقاء مناقشة الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتهريب، وعمليات غسيل الأموال، وعدم السماح لإيران عبر مليشياتها باليمن من خرق إجراءات العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

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وشدد اللقاء على ضرورة أن تقوم المنظمات الدولية العاملة في اليمن بمصارفة المبالغ التي تمول بها أنشطتها عبر البنك المركزي في عدن، وذلك لتعزيز العملة الوطنية وتفادي تدهور قيمتها.

واستعرض الوفد التحضيرات لاقرار موازنة العام الحالي بحيث تتمكن الحكومة من مواجهة التزاماتها وتحسين اوضاع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، مع التركيز على قطاعي التعليم والصحة؛ لما لهما من أثر وارتباط مباشرين بحياة المواطنين، وكذلك الإفادة بسداد المرتبات التقاعدية .

وعبر وفد بلادنا عن شكر وتقديره للخارجية الامريكية على الدعم الاقتصادي والسياسي المقدم لليمن.. مثمناً الاهتمام والترحيب الامريكي، بانعقاد البرلمان اليمني في مدينة سيئون، يوم السبت الماضي، الأمر الذي سيعزز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتطلع الوفد الى تقديم مزيد من الدعم الفني في المجال الاقتصادي والمصرفي بالاضافة الى تدريب كوادر المؤسسات الحكومية لتعزيز قدرة هذه المؤسسات على العمل والاستجابة لاحتياجات المواطنين.