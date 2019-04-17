شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي شهير يحذر.. هذا ما سيحدث في صنعاء بعد أيام.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

توقع الفلكي اليمني محمد عياش، تجدد فرص هطول أمطار رعدية أكثر غزارة على مناطق مُتفرقه من المرتفعات الجبلية في اليمن خصوصا صنعاء خلال الثلث الاخير من شهر ابريل الجاري.

واضاف الفلكي عياش في منشور على صفحته بالفيسبوك ” هناك مؤشرات احتمالية بهطول أمطار رعدية على مناطق مُتفرقه من المرتفعات الجبلية مع بداية النصف الثاني من شهر إبريل الجاري”.

الى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد، في نشرته الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة مع عواصف رعدية على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة القادمة.

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وأوضح المركز في نشرته الجوية، اطلع “المشهد اليمني” على نسخة منها باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء على أجزاء واسعة من البلاد خاصة في المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الشرقية والمناطق الداخلية القريبة منها.

وتوقع المركز هطول امطار متفاوتة الشدة قد ترافقها عواصف رعدية على تلك المناطق خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المذكورة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول اثناء وبعد هطول الامطار، ونبه سائقي المركبات في الطرقات والمنعطفات الجبلية من الانهيارات الصخرية والانخفاض الحاد في مدى الروية الافقية.

و هطلت أمطار غزيرة الاثنين على العاصمة صنعاء وعدد من المناطق اليمنية.