شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة الناطق باسم الانتقالي الجنوبي بعد صورة وضعها على غلاف صفحته بالفيسبوك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أقال رئيس مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، المتحدث باسم المجلس، سالم ثابت العولقي من منصبه وعيّن أخر بديلاً له، في خطوة بدت مُفاجئة لكثير من المتابعين في الشأن الجنوبي من اليمن.

وجاءت اقالة سالم العولقي من منصبه بعد عدة منشورات في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هاجمت فيها الحكومة التي قامت بعقد جلسات لمجلس النواب اليمني في مدينة سيئون بحضرموت .

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وكتب سالم العولقي، وينحدر من محافظة شبوة، عن مجلس النواب ، قائلاً: "لا يستطيع اعضاؤه أن يحشدوا أنصارهم وناخبيهم لتأمين اجتماعه، ولم يجدوا أرضا في دوائرهم يجتمعون عليها ويستعيرون ناخبين وأرضا غير ناخبيهم وأرضهم، عدا ان من انتخبهم في٢٠٠٣م لم ينتخبهم مدى الحياة وكذا الرفض الشعبي لانعقاده في الجنوب وهروبهم من عدن والمكلا، لا شك برلمان يمر بمأزق ليس له نظير ولا يستطيع ادعاء تسجيل أي مؤشر على أي انتصار".

وأضاف العولقي الذي يقضي معظم وقته في العاصمة الإماراتية أبوظبي أن "العالم يراقب ويتابع وسيبقى شعب الجنوب سيّد على أرضه"، واضعاً صورة كغلاف لصفحته الشخصية في الفيسبوك جاء فيها: "أيها الساجدون على عتبات الجوع ثوروا فإن الخبز لا يأتي بالركوع".

لكن الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً يعقد بدءً من السبت الماضي، جلسات لمجلس النواب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت .