شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة برؤوس قيادات عليا في الدولة (الاسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان قرارا يقضي بإعفاء النائب العام عمر أحمد محمد عبد السلام ومساعده الأول من منصبيهما، وإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة.

وقضى القرار بتكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام.

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وكان تجمع المهنيين السودانيين المعارض، قد دعا أمس الاثنين، لإقالة رئيس القضاء ونوابه وتنحية النائب العام.



كما قرر المجلس الانتقالي اليوم الثلاثاء تعيين الفريق الركن مرتضى عبد الله وراق واليا مكلفا على ولاية الخرطوم.



وسبق أن أصدر المجلس العسكري قرارات بحل الحكومة المركزية والوقائية، وكلف قادة المناطق العسكرية بإدارة شؤون الولايات الـ18 في البلاد.