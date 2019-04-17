صرف المخصصات الدوائية للمجمعات الصحية في عدن

وزع البرنامج الوطني للإمداد الدوائي اليوم مخصصات طبية من الأدويةً لعددٍ من المراكز والمجمعات الصحية في الشريط الساحلي لمديرية البريقة، بمحافظة عدن.

وتم تسليم الأدوية والمخصصات الضرورية اللازمة لكلٍ من مركز التوليد بالمجمع الصحي بمركز مديرية البريقة، ومجمع فقم، وعيادات: صلاح الدين، وقعوة، ومشهور، على الشريط الساحلي للمديرية.

وقالت مديرة البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، الدكتورة سعاد عبده ميسري: إن المخصصات صرفت العديد من الأدوية الضرورية والمهمة لتشغيل هذه المجمعات والمراكز والعيادات الصحية كلاً حسب الخطة المقرة، والكميات المناسبة؛ ليقدموا الخدمة الإنسانية المجانية للحالات الوافدة إليها.

وأشارت الدكتور سعاد إلى أن هذه الأدوية تعتبر مهمة لمثل هذه المناطق البعيدة والنائية، والتي لابد من النظر إليها ورفدها بالأدوية الضرورية للوقاية من الأمراض المعدية والمنتشرة، وعمل توعية صحية مكثفة فيها.

وأوضحت أن مخصصات المجمعات الصحية المتبقية في مديرية البريقة ستصرف في وقت لاحق نظرًا لزحمة العمل وضيق الوقت وكثرة المراكز الصحية في المديرية.

من جانبها أوضحت مديرة مركز التوليد بالبريقة، الدكتورة ريم أحمد فرج: استلمنا اليوم الأدوية المخصصة لأمراض النساء والولادة من البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، لمعالجة ومعاينة الحالات التي تصلنا في مركز التوليد وتقديم الرعاية الصحية المناسبة للنساء وخاصة أثناء الولادة.

ودعت الدكتورة ريم إلى استمرار رفد المجمعات والمراكز الصحية وبطريقة أسرع؛ كون الأدوية المستلمة تنفد سريعاً بسبب كثرة استقبال الحالات في المجمعات والمراكز الصحية، وخصوصاً بمديرية البريقة، التي تعتبر منطقة متناثرة الأطراف، مما يجعها المديرية الأكثر احتياجاً.

بدوره أشاد مدير عيادة مشهور، فضل حسن علي، بجهود لبرنامج الوطني للإمداد الدوائي التي يبذلها للتخفيف من معاناة المواطنين، وخصوصاً منطقة مشهور التي تعتبر من المناطق البعيدة جدا والنائية.