تعرف على مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم الأربعاء

ينشر "الخليج 365" مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2019م. رقم الرحلة: 607. خط الرحلة: القاهرة- سيئون- سقطرى. القاهرة - سيئون: الإقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة)، الوصول: 0630 صباحا. سيئون - سقطرى : الإقلاع : 0730 صباحا، الوصول: 0845 صباحا. رقم الرحلة: 606. خط الرحلة: سقطرى-سيئون- القاهرة. سقطرى - سيئون: الإقلاع : 09.45 صباحا، الوصول : 1100 ظهرا. سيئون - القاهرة: الإقلاع : 12.00 ظهرا،الوصول : 14.45 ظهرا.. رقم الرحلة: 609. خط الرحلة:القاهرة- عدن. الإقلاع : 03.00 بعد منتصف الليل، (توقيت القاهرة)،الوصول : 07.30 صباحا. Advertisements رقم الرحلة: 506 خط الرحلة: عدن- جدة الإقلاع :08.30 صباحا،الوصول: 10.30 صباحا. رقم الرحلة: 507. خط الرحلة:جدة- عــدن . الإقلاع :1200 ظهرا،(توقيت جــدة) ، الوصول: 14.00 ظهرا. رقم الرحلة: 608 خط الرحلة:عـدن القاهرة. الإقلاع :15.00 عصرا، الوصول: 17.30 مساء. رقم الرحلة: 648. خط الرحلة :عدن- عمان. الإقلاع :07.30 صباحا، الوصول: 11.00 ظهرا. رقم الرحلة: 649. خط الرحلة:عمان- عدن. الإقلاع :1200 ظهرا، (توقيت عمان) الوصول: 15.30 عصرا.

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