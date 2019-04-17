ترامب يستخدم "الفيتوط ضد إنهاء دعم التحالف العربي في اليمن

استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الفيتو الرئاسي ضد قرار الكونغرس الامريكي المطالب بإنهاء مشاركة الولايات المتحدة في التحالف الذي تقودة المملكة العربية السعودية في اليمن .

وصوت مجلس الشيوخ الامريكي في 14 مارس الماضي على قرار بوقف الدعم الامريكي للحرب في اليمن بأغلبية 56 صوتا مقابل 46 صوتا، مع تحدي سبعة من الجمهورين للرئيس والوقوف مع الديمقراطيين.

وجاء قرار ترامب استخدام حق النقض الفيتو بعد تعهده باتخاذ إجراءات للحيلولة دون العمل بالقرار في حال تمريره في الكونغرس.

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ووصف الرئيس الامريكي على قرار الكونغرس بانه غير ضروري وخطير ويضعف من سلطاته الدستورية.

وقال ترامب عقب توقيعه على حق النقض لقرار الكونغرس ان القرار يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين.

وتص قرار اعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قرار يطالب الرئيس "سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال القتالية في اليمن ا"خلال 30 يوما.