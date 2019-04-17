تعرف على سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

تشهدت اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الأحد استقرارا نسبيا في السوق المحلية. وكانت الأسعار كالتالي: أسعار الشراء: الدولار الأمريكي 520 ريالًا الريال السعودي بـ 137ريالًا، Advertisements الدرهم الإماراتي بـ 140 ريالًا أسعار البيع: الدولار الأمريكي 515 ريالًا الريال السعودي بـ 135 ريالًا والدرهم الإماراتي بـ 138 ريالًا

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