شن طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية 3 غارات على قرية السور في مديرية الشِعر بمحافظة إب . وقال مصدر محلي إن “طيران التحالف استهدف قرية السور والطريق العام في مديرية الشِعر بثلاث غارات” , وان “طيران الحربي للتحالف مازال يواصل تحليقه في المنطقة” وياتي دعم التحالف الجوي بالتزامن مع انتصارات ساحقة تحققها قوات الجيش الوطني والمقاومة في مديرية الشعر بمحافظة إب وسط اليمن وعشرات القتلى من عناصر الحوثة . وتحكم قوات الجيش الوطني والمقاومة سيطرتها الكاملة على قطاع منخلة وتستعيد معظم المواقع التي كان مسلحي مليشيا الحوثي قد تمكّنوا من التسلل إليها وتكبّد المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يشن 3 غارات على معاقل الميليشات في هذه المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.