أبو الغيط: جامعة الدول العربية لم تقدم شئ لليمن

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية " أحمد أبو الغيط " أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث حاول إبعاد الجامعة العربية عن القضية اليمنية، ولم يتصل بها على الإطلاق، مشيرا إلى أن مساهمة الجامعة العربية في حل الأزمة اليمنية تقتضي أن تقيم حوارا مع المبعوث الأممي.

وقال أبو الغيط في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول عدم مشاركة الجامعة في حل الأزمة اليمنية إن "المبعوث الأممي حاول بقدر الإمكان أن يبعد الجامعة العربية، بل حتى أنه لم يتصل بنا على الإطلاق، وبالتالي أهملناها".

وأضاف أبو الغيط "لكي نفتح الطريق لليمن يجب أن نقيم حوارا مع المبعوث الأممي الذي قرر أنه سينجح بمفرده، وآمل له أن ينجح".