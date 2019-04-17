بشرى سارة لخريجي جامعة الحكمة "تفاصيل"

بعد أن تقطعت ببعضهم السبل ، ووصل الحال إلى مزاولة البعض ممن هم خارج الوطن مهن خباز ، قماش ، عجان .... الخ، بسبب تأخر حصولهم على تراخيص مزاولة المهنة بسبب تعنت إدارة الجامعة وعدم موافاة المجلس الطبي بكشوفات الخريجين في مختلف التخصصات الطبية..

أعلن المجلس الطبي اليوم لخريجي جامعة الحكمة في كل من محافظة تعز ، ذمار وصنعاء بأنه تم استلام بعض من كشوفات الخريجين من حملة البكالريوس وتجسير ، مرسلة من جامعات الحكمة..

وبناء عليه فقد أهاب المجلس الطبي الأعلى في بيان صادر عنه اليوم، بالإخوة الخريجين ممن وجد اسمه ضمن تلك الكشوفات العمل على استكمال ما تبقى من إجراءات لتكوين ملفات خاصة بلجنة التقييم والتصنيف والمعادلة ولجنة مزاولة المهنة..

وأشار البيان الذي تلقت " مجلة اليمن الطبية" نسخة منه بالإخوة الخريجين والعاملين في دول المهجر سرعة استكمال اجراءات المعاملات..

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وفي تصريح خص به "مجلة اليمن الطبية" أكد رئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور فضل حرابعلى أن المجلس يقوم بمعاملة كافة الخرجين ومن مختلف الكليات الطبية حكومية كانت أو خاصة وفقا للقانون ، مجددا تأكيده للجميع بأنه لا توجد أية مسائل شخصية عالقة مع قيادات تلك الكليات..

وقال :"نحن ننظر لزملائنا الخريجين جميعا من زاوية واحدة دونما تفضيل أو انتقاص لأحد على أحد"..معربا عن أسفه لما وصل إليه حال البعض نتيجة هذا التأخير والذي دفع بعضهم إلى مزاولة مهن أخرى بعيدا عن تخصصاتهم الطبية.

وكان المجلس الطبي قد وجه خطابا عاما إلى كافة الجامعات والكليات الطبية مطالبا إياهم تزويده بكشوفات رسمية للخريجين في خطوة يهدف من خلالها إلى وقف ظاهرة التزوير التي باتت مستشرية في اليمن لا سيما في الآونة الأخيرة ولما فيه مصلحة المواطن الذي بات يدفع ثمن تلك التجاوزات من حياته ممثلة بتفشي ظاهرة الأخطاء الطبية التي تزداد يوما بعد يوم.