تأسيس «مجلس الدول المُتشاطئة» رسالة سعودية لليمن



وأكدت الرسالة التي تسلمها الرئيس هادي، خلال استقباله وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية بالمملكة أحمد بن عبد العزيز القطان، وسفير

ونقل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية وسفير السعودية خلال اللقاء بهادي تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير

من جانبه، أكد هادي أن علاقات البلدين أخوية وأزلية، وأساسها التعاون والتكامل والمصير المشترك، لافتاً إلى التوافق في مختلف القضايا المصيرية التي تهم أمن واستقرار البلدين والمنطقة بصورة عامة. إلى ذلك، اعتبرت السعودية انعقاد مجلس النواب اليمني في مدينة سيئون، تأكيداً لعزم الشعب اليمني على استعادة دولته، وحرصه على الوحدة والتمسك بالثوابت الوطنية؛ لتحقيق الأمن والاستقرار، وعزل الانقلابيين الحوثيين. تسلم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن فكرة تأسيس مجلس للدول العربية والإفريقية المُتشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.وأكدت الرسالة التي تسلمها الرئيس هادي، خلال استقباله وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية بالمملكة أحمد بن عبد العزيز القطان، وسفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، جهود البلدين الشقيقين؛ الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي؛ من خلال فكرة تأسيس مجلس للدول العربية والإفريقية المُتشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن؛ لتأكيد الحرص على المحافظة على أمن واستقرار هذه الدول، وصون سيادتها على أقاليمها البرية والبحرية بما تمثله منطقة البحر الأحمر وخليج عدن من أهمية قصوى للسلم والأمن الدوليين.ونقل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية وسفير السعودية خلال اللقاء بهادي تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان من جانبه، أكد هادي أن علاقات البلدين أخوية وأزلية، وأساسها التعاون والتكامل والمصير المشترك، لافتاً إلى التوافق في مختلف القضايا المصيرية التي تهم أمن واستقرار البلدين والمنطقة بصورة عامة. إلى ذلك، اعتبرت السعودية انعقاد مجلس النواب اليمني في مدينة سيئون، تأكيداً لعزم الشعب اليمني على استعادة دولته، وحرصه على الوحدة والتمسك بالثوابت الوطنية؛ لتحقيق الأمن والاستقرار، وعزل الانقلابيين الحوثيين.

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