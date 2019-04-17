المحكمة المصرية تصدر حكمها في حادث مصرع مساعد وزير الدفاع اليمني بالقاهرة

قضت محكمة جنح الطالبية، بحبس السائق المتسبب في مصرع اللواء ركن عبد الله عبد القادر العمودي، مساعد وزير الدفاع اليمني ٥ سنوات وكفالة ٥ آلاف جنيه، لاتهامه بالقتل الخطأ.

يذكر أنه في مارس الماضى أمرت نيابة العمرانية، بحبس السائق المتسبب في مصرع مساعد وزير الدفاع اليمني للموارد البشرية اللواء ركن عبدالله عبدالقادر العمودي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وانتقلت النيابة لموقع الحادث لإجراء معاينة والاستماع لأقوال شهود العيان لبيان سبب الحادث.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة القسم، يفيد بوصول العميد ركن عبد القادر العمودى، مستشار وزير الدفاع اليمني مصاب بجروح في مناطق متفرقة من الجسد وحالته خطيرة، وقد لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

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وأضافت التحقيقات أنه أثناء تواجد المتوفى بشارع كعبيش، محل سكنه، لشراء بعض احتياجات المنزل، صدمته سيارة ربع نقل محملة بأسطوانات بوتاجاز عن طريق الخطأ مما أدى إلى إصابته، وقد حاول الأهالي إنقاذه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم ضبط السائق المتهم، وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق،إلى أن تم احالته لمحكمة الجنح والتي قضت بحكمها المتقدم.

وكانت عدن شهدت في 22 مارس الماضي، جنازة تشييع اللواء العمودي وتقدمها نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي .

وقال بيان النعي الصادر عن وزارة الدفاع وهيئة الأركان إن " الوطن والجيش خسر بهذا المصاب الأليم واحدا من ابرز قياداته العسكرية والأكاديمية التي كانت لها إسهامات كبيرة في بناء الجيش وتشكله في مختلف المراحل".