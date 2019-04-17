الجيش: مقتل 70 حوثياً بمعارك في جبهة حمك بالضالع

لقي 70 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بينهم قيادات ميدانية مصرعهم اليوم في جبهة حمك غربي محافظة الضالع جنوب اليمن.

وأوضح الموقع الرسمي التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مليشيا الانقلابية التابعة لإيران حاولت قطع الخط العام في سوق الخميس جنوب مديرية النادرة، والخط الفرعي في قرية ذو الرخام في مديرية بعدان، غربي جبهة حمك، فيما أحبطت قوات الجيش اليمني، محاولات المليشيا الانقلابية، وأجبرتها على التراجع.

وأضاف الموقع أن المواجهات أسفرت أيضًا عن إصابة 20 من عناصر المليشيا الإرهابية، إلى جانب تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وكانت مصادر عسكرية أعلنت أمس أن قوات الجيش الوطني والمقاومة أحكمت سيطرتها الكاملة على قطاع منخلة واستعادت معظم المواقع التي كان مسلحو مليشيا الحوثي قد تمكنو من التسلل اليها وتكبدت المليشيا خسائر فادحة في الارواح والعتاد.

وأشارت مصادر إلى مليشيا الحوثي قامت بسحب الياتها الثقيلة من جبلي السور ووفال بمديرية الشعر.