ضبط عصابة لترويج الحشيش المخدر بمنطقة فوة غرب المكلا

بعدد من العمليات النوعية، القى منتسبو إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة حضرموت القبض على عصابة لترويج مادة الحشيش المخدرة بمنطقة فوة غرب المكلا حاضنة حضرموت.

وفي العملية الأولى التي تم القبض فيها على شخصين وجد بحوزتهما كمية من مادة الحشيش المخدرة.

وبعد ساعات من العملية الأولى نفذ منتسبو إدارة مكافحة المخدرات العملية الثانية وألقوا القبض على شخصين آخرين بحوزتهما كمية من مادة الحشيش المخدرة.

وكما نفذ منتسبو إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة حضرموت العملية الثالثة في اليوم نفسه للقبض على بقية أعضاء العصابة وألقي القبض على شخصين آخرين بحوزتهما كمية من مادة الحشيش المخدر.

وبلغ إجمالي المضبوط من مادة الحشيش المخدرة بحوالي 1350 جرام من الحشيش ضبط خلال العمليات الثلاث.