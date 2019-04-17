الجريري يهنئ قيادة فريق الصحة لفوزهم في المباراة الماضية

التقى المدير العام لصحة ساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري اليوم الثلاثاء قيادة فريق الصحة حيث هنأهم بالفوز الذي حققوه خلال الاستحقاق الماضي على فريق الأمن مشيدا بالروح المعنوية التي يتحلون بها والمستوى الرياضي المرتفع الذي حققوه خلال المباراة الماضية.

وأكد الدكتور الجريري على دعمه المتواصل لفريق الصحة من أجل التأهل إلى النهائي وتحقيق نتائج مشرفة ونيل جميع الاستحقاقات القادمة.