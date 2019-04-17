شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..( صورة مؤثرة ) ابرز شُهداء قيادات الجيش الوطني يظهر مجددا من أحد مواقعه التي حررها بـ"نهـم" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتفى اهالي وزملاء وافراد الشهيد العميد الركن/ زيد الحوري اليوم الاثنين 16 ابريل 2019م أركان حرب اللواء ٣١٤ بالذكرى الثالثة لاستشهاده.

مارب" ونحن نحتفي في الذكرى الثالثة لاستشهاد القائد زيد الحوري احببنا ان تكون الاحتفالية بذكرى الشهيد في الاماكن التي كان له البصمة الواضحة في تحريرها، وباقل التكاليف، وتوفير نفقات الاحتفالية لمساندة الأبطال في الجبهات لاكمال ما بدأه الشهيد" .

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واضاف الحوري:" كما تاتي هذه الاحتفائية الرمزية متزامنةً مع الحدث العظيم الذي يشهده وطننا الحبيب في نجاح اجتماع مجلس النواب واكتمال اركان الشرعية، وفي الوقت نفسه لا ننسى الشهداء الأبرار الذي قدموا دمائهم رخيصة لاجل استرجاع الشرعية".

هذا وكان الشهيد البطل العميد الركن زيد الحوري أركان حرب اللواء ٣١٤ ، قد قاد معارك شرسة ضد المليشيا الانقلابية والتي كان من ابرزها تحرير ماس وبراقش وميمنة جبهة نهم ، ليختتم حياته بارتقاء روحه شهيدا في تبة الاريلات ميمنة فرضة نهم بعد صلاة الفجر في يوم ١٣ / ٤ /٢٠١٦ م، حيث اعتبر حينها أبرز قائد عسكري استشهد من الجيش الوطني .