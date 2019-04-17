شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المكافئة التي حصل عليها أبرز لواء تولى حماية زيارة الرئيس وأعضاء الحكومة والبرلمان لمدينة سيئون 《تعرف على صقور هذا اللواء》 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني باعتماد مبنى لقيادة اللواء 101 شرطة جوية بمدينة سيئون .

يأتي ذلك تقديراً للدور الذي لعبه اللواء في تأمين مطار سيئون الدولي خلال استقبال فخامة الرئيس وانعقاد دورة مجلس النواب بمدينة سيئون ، وتأمين الواصلين والمغادرين خلال الفترات الماضية بمهنية عالية وكفائة من قبل قيادته ومنتسبيه.

وجرى تشكيل اللواء 101 شرطة جوية بقرار رئاسي ويضم في قوامه 1200 جندي وضابط وصف .

وأكد قائد اللواء العميد ركن سعيد عبيد لحمر أن مهمة اللواء تتتمحور في حماية وتأمين منشآت مطار سيئون الدولي وتأمين حرم المطار على مسافة 5 كيلو وتأمين المحاكم ومنشآت القضاء بمدينة سيئون ، ويجري حالياً تجهيز قوة جديدة لتأمين المطار الجديد بسيئون .



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