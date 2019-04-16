شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يعلن القبض على مبعوث عبدالملك الحوثي الذي ظهر قبل ايام بجانب القائد العسكري الذي خان بالشرعية وغدر بها (الاسم والصورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - هل تتذكرون القيادي الحوثي الذي ارسله عبدالملك الحوث

قال مصدر عسكري ان المقاومة الشعبية والجيش الوطني في جبهة الضالع تمكنو من القاء القبض على القيادي الحوثي يوسف يحيى محمد الشامي والقيادي يوسف الشامي هو مبعوث عبدالملك الحوثي الذي ارسله الى محافظة اب ، لتسليم هدية للقائد السابق للواء 30 عبدالواحد الصيادي الذي خان الجيش الوطني وسهل للحوثيين التسلل إلى بيت الشوكي في العود وفتح جبهة هناك ، كما سلم للمليشيات عددا من المواقع في جبهة مريس بمحافظة الضالع . Advertisements وظهر القيادي الحوثي يوسف الشامي قبل اقل من شهر وهو يسلم عبدالواحد الصيادي مفتاح سيارة ويبلغه انها هدية من عبدالملك الحوثي

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