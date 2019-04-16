شكرا لقرائتكم خبر عن خيانة في جبهة العود تحبس انفاس اهالي المنطقة في ليلة عصيبة وسقوط عدد من المناطق بأيدي الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت جبهة العود خيانة من قبل عدد من الشخصيات، الذين اجخلوا الحوثي الى مناطقهم.

وقالت مصادر ان الحوثيين تقدموا الى وادي اللحاء من جهة سوق الحميس واستولوا على مثلث العود وتقدموا الى اول اربع قرى من عزلة الشرنمة السفلى

وجائت احدى الخيانات من “قبل اسماعيل عبدالقادر سفيان وجماعته في منطقة الشرنمة” بحسب ماذكره الاستاذ نبيل فاضل في حسابه على موقع فيسبوك، حيث قال انه الان تمت محاصرته وجماعته داخل مدرسة الشهيد المضرحي، داعيا الى “عدم التفريط بدماء للذين سقطوا بسبب خيانته” حسب قوله.

وقالت مصادر محلية انه تمت استعادة عدد من المناطق من الحوثيين وتبقى لعض القرى وهي الخرابة وبين الاقواز والخبب وشعب القيل والحقلية وتمت محاصرة 30 حوثي بالحديدة بجوار سوق الاحد