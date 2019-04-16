شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : الريال اليمني ينهار اليوم بشكل مفاجئ والدولار والسعودي يصعدان اليوم الى هذا الحد والبنك المركزي يرد بهذه الطريقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاودت العملة المحلية مساء اليوم الثلاثاء 16 ابريل في الانهيار أمام العملات الأجنبية، وذلك بعد أن سجلت العملة الأجنبية تراجعاً بصورة متسارعة خلال الاسابيع الثلاثة الماضية أمام الريال اليمني.

وقالت مصادر مصرفية إن الريال اليمني عاود بالانهيار حيث ارتفع سعر صرف الدولار الى 518 ريالاً للشراء و525 ريالاً للبيع، في حين ارتفع سعر الريال السعودي الى 136,5 ريالاً للشراء و138 ريالاً للبيع.

واضافت المصادر ان شركات ومحال صرافة توقفت عن بيع وشراء العملات الأجنبية حتى إشعار آخر.. موضحا ان هذا الاجراء جاء بحسب توجيهات اصدرها البنك المركزي اليمني ومقره عدن (جنوبي اليمن).

الا انه وخلال اليومين الماضيين عادت اسعار الصرف للارتفاع مقابل تراجع في قيمة الريال اليمني ، ما يفسر اسباب توجيهات البنك بالمركزي بالتوقف عن بيع وشراء العملات حتى يستقر سعر الصرف عند مستوى معين ومنعا للمضاربة.