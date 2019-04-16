شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مفاجئ من التحالف يخص سيئون وتحديد اماكن تخزين طائرات الدرون والصواريخ البالستية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الناطق الرسمي باسم التحالف في اليمن، تركي المالكي، الاثنين، أن التحالف تمكن من إسقاط 11 طائرة مسيرة حوثية في سيئون (شرقي اليمن) .

واشار المالكي ان الطائرات كانت تحاول استهداف مقر انعقاد مجلس النواب بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

ولفت المالكي الى أن انعقاد مجلس النواب اليمني عزز من عزلة مليشيات الحوثي الانقلابية، وبالمقابل يمثل حضور للدولة ويعزز من تواصل الحكومة الشرعية مع العالم الخارجي.

ويعد اعلان ناطق التحالف اسقاط هذا العدد الكبير من الطائرات مفاجئا ، من جهة انه لا يتطابق مع الرواية الرسمية للسلطات المحلية في حضرموت التي كانت قد اعلنت اسقاط طائرتين يوم الخميس الماضي قبيل انعقاد البرلمان بيوم واحد.

ومع ان محافظ حضرموت لمح الى تورط جهة غير الحوثيين في الهجمات التي استهدفت سيئون ، واشارته الى وجود معلومات غير مناسب الافصاح عنها حاليا؛ الا انه اتهم الحوثيين بالوقوف خلف ذلك الهجوم، ليرد اعلام الحوثي بنفي صلتهم بأي هجوم على سيئون.

ووجهت اصابع الاتهام يومها لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات والذي عارض انعقاد البرلمان وافشل انعقاده في عدن والمكلا وشن حملات تحريض واسع سبقت اولى جلساته مجلس النواب.

وبالعودة لتصريحات العميد المالكي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي (تابعه مأرب برس) حيث قال "أن الحوثيين يخزنون طائرات "درون" قرب أحياء مأهولة في صنعاء ويضعون منصاتها في المناطق السكنية".

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وقال "إن صعدة وعمران لا تزالان منطقة تخزين صواريخ باليستية.

وأكد أن الميليشيات الحوثية انقلبت على اتفاق ستوكهولم، وارتكبت 3364 خرقا منذ الاتفاق.

وقال المالكي "نواجه تهديد القوارب المفخخة للملاحة في البحر الأحمر"، مشيرا إلى أن التحالف استطاع تحييد خطر الصواريخ الباليستية.

وأضاف "نعمل على تحييد القوارب السريعة المفخخة التي تهدد باب المندب".

وأكد أن "كافة الموانئ اليمنية تعمل بكل طاقتها الاستيعابية بجهود التحالف، وتم التصريح لـ 24 سفينة تحمل مواد غذائية وطبية".

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تعمل على عرقلة حركة السفن التجارية.

وأضاف "نسهل دخول السلع الحيوية عبر الموانئ اليمنية بسرعة ودون أي استثناء".

وأكد المالكي أن الجهود السياسية مستمرة من دول التحالف لدعم الشرعية.