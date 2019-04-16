شاهد اقوى رسالة للشعب السوداني من مواطن يمني بسيط تجمع بين الفكاهة والمعاناة اثارت اعجاب واسع

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عدن - ياسمين التهامي - الأخوه السودانين :

اذا مع واحد منكم قرشين يشتري دجاجه بياضه لان البيض بيكون مكلف

ولو معاكم دبب حق زيت خبوهن بينفعين للماء

والكراتين ارفعوهن بينفعين والله بينفعين للطبخ اي والله

احسن وقت للمساربه حق البترول تطرح سيارتك بالمحطه من اليوم الاول وبتحتاج واحد يناوب معك بس المشكله ممعاكمش ايوب طارش وحمود السمه يونس الليل

نسيت اقلكم اتعلموا كيف تشفطوا البترول من الراجع حق المكينه قدام عند الكبوت

والا من البمب يجي تحت الكرسي الخلفي بالضبط

ولو في سيارات قديمه خبوا ارقامهن لانه بيصلحوا نظام ترقيم السيارات انتبهوا تحولوا السيارات غاز لانه الغاز بيعتدم واشتروا سيارات اقتصادي من الان ولاتشتروا بترول من السوق السوداء يجي مخلوط.

لو ذكرت حاجه ثاني بقلكم ..

ايوه لاتعملوش انتخابات فيها مرشح واحد ولو خرجوا ناس يشتوا ينقصوا زياده البترول لاتصدقوش مقلب كما

وطلعوا جوازات من الان اهم شي الجوازات بيرجعين عمله صعبه

ولاتشتروش الواح طاقه شمسيه صيني ميشحنينش زي الناس والبطاريات شلوا جل الاسيد مضر عليكم

ولو جابوا لكم بطاقه تموينيه الله يعينكم ظمران بسعوان ان شاء الله ظمران حقكم يكون قريب وروحوا شوفوا البحر قد ما تقدروا لانه بيرجع حلم من الاشتباكات

ولا تخلوا التحالف يحارب معاكم كما اكبر نكبه بالعالم

ولو لاقدر الله وتدخل التحالف لا ترقدوش جنب الطياق ولاتخلوهنش مغلقات افتحوهن كونوا

وغيروا اللمبات حق الاضاءه اقتصادي led

ومن يقدر يقرح ارجله يقرحهن من الان بيتغلقين المنافذ .

وتعودا كيف تعيشوا ٦ اشهر بنص راتب شهر

وسلامتكم

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