شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة السعودية الخاصة تغلق ابواب فنادق الرياض امام قيادات الشرعية واسرهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر اعلامية ان كثير من عائلات كبار المسؤولين في الشرعيةة بدأت تخلي القصور والفلل التي تسكنها مع عائلاتها ومغادرتها الى مكان اخردون ان تحدد وجهتها.



واشارت تلك المصادر الى ان الفنادق الكبرى ترفض استقبال كبار المسؤوليين بعد ان تلقت توجيهات بأن على المسؤولين الذين يرغبون في البقاء ان يدفعوا من جيوبهم وليس على حساب اللجنة السعودية الخاصة او على حساب الحكومة الشرعية.



وكان نائب في مجلس النواب قد كشف عن تحركات داخل البرلمان لتشكيل حكومة طوارئ مكونة من 18 عضواً بدلاً عن الـ36 وزيراً الذين يتواجد غالبيتهم خارج البلاد رغم الأزمات العاصفة التي تواجه المواطن".



ونقلت صحيفة "عكاظ" عن النائب الذي لم تذكر اسمه بأن "البرلمان سيمارس الرقابة التشريعية وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف ببلادنا والتحديات التي تصطنعها المليشيا أمام جهود السلام، فإن غالبية أعضاء البرلمان يرون أن تشكيل حكومة طوارئ والتنسيق مع أشقائنا لترتيب عودة كافة القيادات الى داخل الوطن بات مطلباً ملحاً، ووقف أي ميزانيات تصرف بالعملات الصعبة وبرواتب باهظة خارج البلاد لأي مسؤول مهما كانت درجته الوظيفية".

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