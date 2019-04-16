شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما سيحدث مساء يوم الجمعة في اليمن ومعظم دول العالم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - سيكون عشاق النجوم على موعد مع ظاهرة فلكية ساحرة يوم الجمعة المقبلة، وهي "القمر الوردي"، حيث سيكون وجهه مضاءً بالكامل.
وتحدث هذه الظاهرة مرة واحدة في العام، ومن المتوقع أن تبدأ في الساعة 12:12 بتوقيت غرينتش يوم 19 أبريل الجاري، التي توافق الجمعة العظيمة.
ويمكن مشاهدة القمر الوردي في مناطق مختلفة من العالم، ومن بينها المنطقة العربية بالطبع.
وتحدث هذه الظاهرة الطبيعية عندما يقع القمر على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، وهذا يعني أن وجهه سيضاء بالكامل، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
واشتق اسم القمر الوردي نظرا لتزامنه مع موسم الزهور في فصل الربيع، حيث تنتشر الورود وردية اللون في الولايات المتحدة وكندا بشكل كبير.
وسيكون القمر الوردي الاكتمال الرابع للقمر هذا العام 2019، وسيصل البدر إلى ذروته في تمام الساعة 12.12 بتوقيت غرينتش، ليستمر طوال الليل.
وسيكون في وسع الأميركيين الذين يشقون طريقهم إلى عملهم صباح الجمعة متابعة الظاهرة، التي تصل إلى ذروتها الساعة 7:12 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وللحصول على أفضل فرصة لرؤيتها، يفضل التوجه إلى منطقة بها القليل من الأضواء، حتى يظهر القمر بشكل أكثر سطوعا.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما سيحدث مساء يوم الجمعة في اليمن ومعظم دول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.