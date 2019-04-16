شكرا لقرائتكم خبر عن بسلاح الحوثي القاتل ...مقتل سته عناصر من ميليشات الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي ستة أفرادٍ من عناصر مليشيات الحوثي مصرعهم جراء انفجار لغم زرعته المليشيات وانفجر بأحد الأطقم التابعة لها شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة أثناء دفعها بتعزيزات عسكرية جديدة.

مصادر ميدانية أفادت أن مليشيات الحوثي دفعت بتعزيزات وحشود عسكرية كبيرة إلى مواقعها شرق مديرية حيس في ظل الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في 18 من ديسمبر العام الماضي.

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المصادر أكدت بأن لغما حوثيا انفجر بأحد الأطقم التابعة لها أدى الإنفجار إلى مصرع ستة من أفراد المليشيات كانوا على متن الطقم واحترق الطقم بالكامل.

يشار إلى أن المليشيات الحوثية تواصل تصعيد عملياتها العسكرية وخروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة محاولة منها لإفشال اتفاق السويد.