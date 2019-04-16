شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا علق محمد بن سلمان عندما شاهد طفل يبكي على والده في حدود اليمن ..شاهد فيديو مؤثر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر رد فعل طفل بعدما شاهد والده عبر مقطع مصور وهو يؤدي واجبه العسكري في الحد الجنوبي للمملكة. ويظهر الفيديو الطفل وزملاءه يشاهدون رسالة والد الطفل، في فصل مدرسي، وأجهش الطفل بالبكاء فور رؤية والده وسماع صوته. Advertisements وشارك بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مقطع الفيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وعلق مدير مكتب ولي العهد السعودي على الفيديو: "ومن الفخر دموع.. رسالة الأب من الحدود الجنوبية لولده.. هي اعتزاز ولاء.. وصدق انتماء.. حفظه الله ومن معه من جنودنا البواسل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هكذا علق محمد بن سلمان عندما شاهد طفل يبكي على والده في حدود اليمن ..شاهد فيديو مؤثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.