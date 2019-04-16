شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ للجيش السوداني بشأن مصير القوات المشاركة في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المجلس الانتقالي السوداني يصدر قرارات جديدة بشأن القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي في اليمن. Advertisements وأكد المجلس الانتقالي في تصريحات صحافية قبل قليل" إن القوات السودانية المشاركة في التحالف باليمن ستبقى في مهمتها". ونصب المجلس الانتقالي على رئاسة السودان لفترة إنتقالية مدته عامين.

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