شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الذهب في محلات المجوهرات في عموم محافظات الجمهورية اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2019 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الذهب اليوم في محلات المجوهرات





الوحدة ريال يمني دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 10,367 ريال $41.43

سعر الذهب عيار 22 9,503 ريال $37.98

اسعار الذهب عيار 21 9,072 ريال $36.25

اسعار الذهب عيار 18 7,776 ريال $31.07

سعر الذهب عيار 14 6,048 ريال $24.17

سعر الذهب عيار 12 5,184 ريال $20.71

اسعار أوقية الذهب 322,422 ريال $1,288

اسعار جنيه الذهب 72,573 ريال $290.00

اسعار كيلو الذهب 10,367,275 ريال $41,428



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