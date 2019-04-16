شكرا لقرائتكم خبر عن تستهدف المحلات لأول مرة.. حملة حوثية لمصادرة العملة من الطبعة الجديدة لهذه الفئات! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قام مسلحو جماعة الحوثيين، بحملة واسعة لمصادرة الطبعة الجديدة للعملة اليمنية فئة "200، 500، 1000 " ريال، من العاصمة صنعاء والمدن التي تسيطر عليها الجماعة المسلحة.
وقال سكان ومصادر محلية لـ"المصدر أونلاين" إن مليشيات الحوثيين بدأت بشن حملة واسعة في الاسواق والمحلات التجارية الكبرى ومحلات الصرافة، لمصادرة الطبعة الجديدة، التي مصدرها من البنك المركزي اليمني بـ عدن.
وأوضحت أن الحوثيين نشرو تعميم صادر عن وزارة التجارة والصناعة المسيطر عليها من قبلهم، بمنع تداول الطبعة الجديدة من النقود في عمليات البيع والشراء او في المعاملات التجارية، ومن يخالف ذلك سيتعرض للعقاب ومصادرة الاموال والخضوع للمسألة القانونية. حسب التعميم.
وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين اغلقوا عدد من المحلات التجارية بدعوى تمزيق التعميم وعدم الالتزام به.
ومؤخرا كانت المليشيات قد سمحت ضمنيا بالتعامل بالطبعة الجديدة في جميع المؤسسات والشركات والمحلات التجارية بصنعاء، لكنها أقرت منع التداول بها منتصف الاسبوع الماضي، ووجهت بمعاقبة من يستمر في التعامل بها.
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