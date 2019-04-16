شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي جنوبي:حان الوقت لعودة كل المقاتلين الجنوبيين من الجبهات الخارجية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا سياسي جنوبي الى ضرورة عودة كل المقاتلين الجنوبيين في خارج الاراضي الجنوبية . Advertisements وقال السياسي احمد الصالح بأنه حان الوقت لعودة كل المقاتلين الجنوبيين من جبهات القتال في الجبهات الخارجة عن الاراضي الجنوبية . وكتب الصالح :اعتقد انه حان الوقت لعودة كل المقاتلين الجنوبيين من جبهات القتال خارج الأرض الجنوبية.

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