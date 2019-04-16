شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جديد ومفاجئ للريال اليمني.. وعودة الدولار والريال السعودي إلى هذا الحد صباح اليوم الثلاثاء (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء وعدن صباح اليوم الثلاثاء الموافق16 ابريل 2019م Advertisements ​أسعار الصرف في مصارف صنعاء

الدولار الأمريكي: شراء513البيع | 517

الريال السعودي : شراء| 136| 137 أسعار الصرف في مصارف عدن

الدولار الأمريكي : شراء514البيع | 518

الريال السعودي : شراء 137البيع | 138

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