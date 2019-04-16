إب: حالة وفاة رابعة نتيجة الإصابة بوباء الكوليرا في قرية "محطب" بمديرية الساني

توفيت امرأة نتيجة إصابتها بوباء الكوليرا بقرية "محطب" في مديرية السياني جنوب مدينة إب (وسط اليمن). والتي تعد الحالة الرابعة في القرية النائية.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت" أن امرأة فارقت الحياة السبت الماضي بقرية محطب بمديرية السياني نتيجة إصابتها بوباء الكوليرا متأخرة من مساء يوم أمس.



وأوضحت المصادر "أن المرأة أصيبت بوباء الكوليرا قبل يومين من وفاتها وبسبب الظروف الصعبة ظلت تصارع الوباء حتى فارقت الحياة".



وتعد حالة الوفاة هي الرابعة منذ انتشار وباء الكوليرا في القرية قبل أشهر، حيث سبق وان انتشر الوباء في الموجة السابقة بنفس القرية المكتظة بالسكان.



وناشد السكان المنظمات الحقوقية للتدخل لمكافحة الوباء وتوفير اللقاحات للقرية، حيث يوجد فيها مركز صحي معطل عن العمل ولا يقدم خدمات طبية للسكان، في ظل تدهور الوضع المعيشي للمواطنين بسبب الحرب.



ومنذ بداية العام الجاري وصل عدد الوفيات جراء إصابتها بوباء الكوليرا في محافظة إب، إلى 51 حالة وفاة، منذ مطلع العام الجاري 2019م، وتعيش المحافظة التي تسيطر عليها ميلشيات الحوثي منذ أربع سنوات أوضاع إنسانية سيئة وانتشار الأمراض والأوبئة.