الصين تٌبارك بانعقاد مجلس النواب في سيئون

باركت الصين انعقاد مجلس النواب في سيئون بعد اربع سنوات من انقطاعه. جاء ذلك خلال لقاء بين سفير اليمن لدى الصين محمد المخلافي مع نائب مدير عام غرب اسيا وشمال افريقا بدائرة العلاقات الولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يو وي. اكد المسؤول الصيني حرص بلاده على متابعة مستجدات الأوضاع في اليمن..معرباً عن تهانيه للقيادة السياسية اليمنية بمناسبة انعقاد مجلس النواب.. كما جدد الموقف الصيني الداعم لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله والتوصل الى اتفاق سلام شامل وعادل وفقاً للمرجعيات الاساسية الثلاث.

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