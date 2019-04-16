الجيش يعلن عن استعادة السيطرة على قطاع منخلة بجبهة حمك شرق إب

أعلن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم عن تمكنهما من احكام السيطرة على قطاع منخلة بجبهة حمك غرب محافظة الضالع.
وذكرت مصادر ميدانية إن قوات الجيش تمكنت من استعادة معظم المواقع التي كانت مليشيا الحوثي قد تسللت اليها، عقب معارك عنيفة تكبدت فيها المليشيا خسائر فادحة في الارواح والعتاد.
وأكدت المصادر تكمن قوات الجيش من اسر قائد الحملة الحوثية المدعو ابو همدان واربعة من مرافقيه، وسط فرار جماعي لمسلحي المليشيا الحوثي باتجاه جبل السور بالشعر.
وعقب تلقيها هزائم كبيرة قامت مليشيا الحوثي بسحب الياتها الثقيلة من جبلي (السور )و (وفال) بمديرية الشعر.
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