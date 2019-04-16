مسام ينتزع 1410 لغماً حوثياً في الأسبوع الثاني من أبريل

يواصل مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" نزع الألغام التي خلفتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق عدة في اليمن.
وانتزع مشروع "مسام" في الأسبوع الثاني من إبريل (نيسان) الجاري، 44 لغماً مضاداً للأفراد، و1024 لغماً مضاداً للآليات، و69 عبوة ناسفة، و1266 ذخيرة غير منفجرة، وفق موقع "سبتمبر نت" أمس الإثنين.
ويبلغ إجمالي ما نزعه المشروع 1410 لغماً، من مختلف المناطق اليمنية التي اجتاحتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.
ويصل إجمالي ما نُزع منذ بداية المشروع 55180 لغماً حوثياً من الأراضي، والمدارس، والبيوت.
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