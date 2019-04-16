مفاجآة مدوية في محافظة لحج!

قبضت قوات الحزام الأمني في يافع، يوم الأحد، على مشتبه بالانتماء إلى القاعدة في أحد مساجد مديرية المفلحي بمحافظة لحج.

وأوضح مصدر ميداني أنه بناءً على معلومات البلاغ سارعت قوات الحزام الأمني بالقبض على المطلوب والتحقيق معه، حسب ما ذكر موقع "عدن تايم" الإخباري.

وكشفت التحقيقات الأولية وفق "المصدر" أن الموقوف قدم من خارج محافظة لحج، واعترف بانتمائه إلى القاعدة، وأنه شقيق أحد قادة التنظيم في محافظة أبين.