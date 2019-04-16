"الغد المشرق" تستعرض نشأة الحرس الثوري الإيراني والمهام المنوطة به

بثت قناة الغد المشرق مساء الاثنين حلقة حوارية من برنامج " خط أحمر " استضاف خلالها عبدالله إسماعيل معد ومقدّم البرنامج ضيوفا من اليمن والمصر لقراءة وتحليل القرار الأمريكي بإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن المنظمات الإرهابية .

استهلت الحلقة باستعراض تقرير تعريفي بنشأة الحرس الثوري والمهام المنوطة به ، حيث كشف التقرير إن هذا الفصيل العسكري يمثل دولة موازية للدولة الرسمية في ايران وأنه يمارس انشطة اقتصادية ضخمة بينها انشطة غير مشروعة مثل التهريب وتجارة الممنوعات وتبييض الأموال مستعينا بأذرعه المنتشرة في أكثر من دولة ، ويستحوذ الحرس الثوري على أكثر من نصف الميزانية العسكرية المقدرة بحوالي 19 مليار دولار سنويا .

الخبير في العلاقات الدولية والباحث في مركز الأهرام للدراسات الدكتور بشير عبدالفتاح وصف قرار الخارجية الامريكية تصنيف الحرس الثوري منظمة ارهابية بأنه تحوّل استراتيجي تجاه ايران بعد مرحلة اوباما التي اتسمت بالمهادنة واطلاق يد ايران في المنطقة .

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وقال عبدالفتاح إن القرار يضرب الدولة الموازية ( الحرس الثوري ) في مقتل ، لأن الحرس يسيطر على 30% من النشاط الاقتصادي في البلاد ، وبحسب عبدالفتاح فإن القرار سيؤدي إلى تجميد أصول الشركات والمؤسسات والأفراد التابعين للحرس الثوري أو المرتبطين به .

من جانبهما تحدث الباحثان اليمنيان محمد علي علاو وفؤاد المنصوري عن الانعكاسات الايجابية للقرار على اليمن حيث بادرت الحكومة بالترحيب به .

حيث أوضح علاو والمنصوري إن القرار سيؤثر على نشاطات وتحركات المليشيا الانقلابية باعتبارها إحدى أذرع الحرس الثوري وسيجبرها على الجنوح للسلم والتخلي عن مشاريعها التدميرية لليمن والمنطقة .