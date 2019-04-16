اختتام جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء في سيئون

قالت مصادر محلية إن مجلس النواب سيختتم جلساته اليوم الثلاثاء في سيئون.
وذكرت المصادر في تصريحات صحفية أن أعضاء المجلس سیدخلون في إجازة حتى انتھاء شھر رمضان، على أن یعاود جلساتھ بعد انقضاء شھر رمضان.
وذكر المصدر أن جلسة الیوم التي من المتوقع أن یحضرھا المبعوث الاممي، ستخصص لإقرار موازنة الحكومة للعام 2019.
والسبت الماضي عقد مجلس النواب الیمني أول جلسة لھ بمدینة سیئون بعد توقف دام أربع سنوات وانتخب ھیئة جدیدة.
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