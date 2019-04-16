قالت مصادر اعلامية متطابقة إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من اسر القيادي الحوثي الارهابي يوسف الشامي في العود بعد مواجهات شرسة.
ويعتبر يوسف الشامي هو القيادي الذي اشتهر في مقطع وهو يسلم مفتاح سيارة قال إنها هدية من الارهابي عبدالملك الحوثي للمدعوا عبدالواحد الصيادي مطلع الشهر الحالي.
وتجري في منطقة العود معارك ضارية يومية اسفرت عن مصارع العشرات من المليشيا الارهابية.
وقالت مصادر إن جثث المليشيا متناثرة في الشعاب والدويان نتيجة المعارك التي هزموا فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يأسر القيادي الحوثي الشامي الذي سلم مفتاح سيارة عبدالملك في العود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.