الجيش يأسر القيادي الحوثي الشامي الذي سلم مفتاح سيارة عبدالملك في العود

قالت مصادر اعلامية متطابقة إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من اسر القيادي الحوثي الارهابي يوسف الشامي في العود بعد مواجهات شرسة.

ويعتبر يوسف الشامي هو القيادي الذي اشتهر في مقطع وهو يسلم مفتاح سيارة قال إنها هدية من الارهابي عبدالملك الحوثي للمدعوا عبدالواحد الصيادي مطلع الشهر الحالي.

وتجري في منطقة العود معارك ضارية يومية اسفرت عن مصارع العشرات من المليشيا الارهابية.

وقالت مصادر إن جثث المليشيا متناثرة في الشعاب والدويان نتيجة المعارك التي هزموا فيها.